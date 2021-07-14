Россия
 
Последние новости
Блогеру Эдварду Билу вынесли приговор за ДТП в Москве 
Синоптики оценили вероятность повторения ситуации с пожарами 2010 года в Москве 
Мурашко назвал способ защиты от тяжелого течения коронавируса
Компания друзей отправилась в экспедицию на яхте и была съедена акулами
Раскрыты подробности переговоров Лукашенко с Путиным
Дзюба возглавил список вызывающих наибольшее доверие спортсменов
Шойгу сделал замечание губернатору из-за баранок и сала
Оклады всех россиян призвали поднять
Ведущая Первого канала назвала причину возвращения эмигрантов в Россию
Российский «Герасим» подготовили к затоплению
Новости партнеров
Прослушать новость

Сексолог назвал причины влияния коронавируса на сексуальную активность

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Dainis Graveris / Unsplash
Сексолог Кульгавчук рассказал, почему коронавирус влияет на сексуальную активность

Президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук рассказал, по каким причинам коронавирус оказывает влияние на сексуальную активность. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что COVID-19 — это полиорганное заболевание, которое вызывает снижение энергетического потенциала у многих людей.

«Сексуальная функция при неблагоприятных условиях, как правило, дезактуализируется и уходит на второй план. Таким образом, природа оберегает от воспроизводства в неблагоприятный период. Кроме этих общих закономерностей, уже появились данные о том, что при COVID-19 повреждаются клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. Это также может способствовать снижению сексуального желания и, соответственно, сексуальных возможностей», — заявил Кульгавчук.

Ранее сексолог Андрей Лычагин заявил, что секс приносит пользу при COVID-19: он может укрепить способность организма выздоравливать от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский врач оценил пользу секса после прививки от COVID-19
Сексолог назвала способ безопасно заниматься сексом после прививки от COVID-19
Мясников высмеял призыв воздержаться от секса на время вакцинации от COVID-19