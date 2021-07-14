Сексолог назвал причины влияния коронавируса на сексуальную активность

Президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук рассказал, по каким причинам коронавирус оказывает влияние на сексуальную активность. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что COVID-19 — это полиорганное заболевание, которое вызывает снижение энергетического потенциала у многих людей.

«Сексуальная функция при неблагоприятных условиях, как правило, дезактуализируется и уходит на второй план. Таким образом, природа оберегает от воспроизводства в неблагоприятный период. Кроме этих общих закономерностей, уже появились данные о том, что при COVID-19 повреждаются клетки Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. Это также может способствовать снижению сексуального желания и, соответственно, сексуальных возможностей», — заявил Кульгавчук.

Ранее сексолог Андрей Лычагин заявил, что секс приносит пользу при COVID-19: он может укрепить способность организма выздоравливать от болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.