Российский врач назвал срок восстановления пациентов с COVID-19 после ИВЛ

Врач Ярошецкий рассказал о восстановлении пациентов с COVID-19 после ИВЛ за два-три месяца

Пациент, переболевший коронавирусом, может полностью восстановиться после искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за два-три месяца даже при условии тяжело перенесенной инфекции. Об этом заявил врач-анестезиолог-реаниматолог, профессор кафедры пульмонологии Сеченовского университета Андрей Ярошецкий, передает ТАСС.

Как отметил специалист, восстановление организма после ИВЛ зависит от реакции организма. «Легкие, как и организм в целом, при регрессе процесса сами восстанавливаются. То есть организм достаточно приспособлен себя восстановить за некий период времени — у кого-то это будет месяц, может быть, у кого-то год», — рассказал Ярошецкий.

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По его словам, при COVID-19 ИВЛ может усилить повреждение легких. Так случается, когда происходит первичное поражение легких. «То, что мы используем — то давление или тот объем, который необходим для обеспечения газообмена, — может приводить к прогрессированию повреждения легких в той или иной степени. Здесь всегда тонкая грань», — пояснил врач.

Ярошецкий добавил, что шансы на полное выздоровление у пациента с коронавирусной инфекцией в случае подключения к аппарату ИВЛ есть. По его словам, это зависит от того, насколько поражение масштабное и как оно развивается или уменьшается.

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