Футболисты ЦСКА отказались от вакцинации

Футболисты московского ЦСКА отказались от вакцинации от коронавируса в полном составе и уведомили руководство клуба о своем решении. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Издание ссылается на источники, близкие к руководству красно-синих. Отмечается, что команда отказалась от вакцинации, хотя ее уже прошли сотрудники армейского клуба. В данный момент команда завершила второй тренировочный сбор и готовится к товарищескому матчу с «Нижним Новгородом», который пройдет 19 июля.

14 июля стало известно, что армейцев в ближайшее время покинет хорватский полузащитник Никола Влашич. ЦСКА согласился отдать хавбека в аренду в «Милан» с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне ЦСКА завершил чемпионат России на шестом месте и остался без еврокубков впервые с 2002 года.