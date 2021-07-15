Эксперт назвал причину протестов на Кубе

Руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал бедность одной из основных причин, влияющих на протесты на Кубе. Об этом он заявил телеканалу «360».

По его словам, пандемия COVID-19 сильно усугубила и так неустойчивое экономическое положение кубинцев, сделав их еще беднее, «но то, что это вызовет массовые протесты, не ожидал никто, в том числе и американцы».

Он также отметил, что на ситуацию повлияла и нефтяная блокада со стороны США. «В условиях тропической жары это означает, что жить, мягко говоря, некомфортно. При том что население довольно бедное, возникли перебои с продовольствием», — объяснил эксперт.

Журавлев не исключил, что рано или поздно этой ситуацией воспользуется оппозиция.

Ранее власти Кубы объявили в стране режим чрезвычайного положения на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии, вспыхнувших впервые за много лет. Противники действующей власти требуют проведения свободных выборов и более решительных действий по борьбе с пандемией COVID-19. На фоне акций в столицу страны ввели войска и дополнительные подразделения сил безопасности.