Гарик Харламов провозгласил рэпера Джигана «отцом года»

Комик Гарик Харламов опубликовал видео, на котором рэпер Джиган боксировал вместе со своим маленьким сыном, а затем необычно отреагировал на его падение. В подписки к ролику, который был опубликован в Instagram, Харламов провозгласил артиста «отцом года».

На видео Джиган и его сын стояли по разные стороны от боксерской груши. После того, как рэпер ударил по ней, мальчик упал. Заметив это, рэпер посмотрел в камеру, а затем подошел к ребенку.

Харламов сопроводил видеоряд песней «Папа может». «Номинация "Отец года" уходит Джигану», — подписал он под постом.

В комментариях к посту Харламова многие поиронизировали над ситуацией. «В конце вырезано, как он подошел и добил малыша», — написал один из пользователей. «Вся жизнь Джиган, а я в ней Давид», — пошутил другой. Некоторые также предположили, что за кадром осталась «мать года».

Сын Джигана Давид появился на свет в феврале 2020 года. Он стал четвертым ребенком в семье: ранее у рэпера и его супруги Оксаны Самойловой родились три дочери.