Гарик Харламов назвал Хабиба Нурмагомедова «бревном» и опомнился

Резидент Comedy Club Гарик Харламов случайно оскорбил российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, выступая в эфире юмористического телешоу. Выпуск вышел на канале ТНТ вечером 21 мая.

В студию пришел фотограф Сергей Горшков, победитель известного конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Он показал кадр, за который получил награду — тигра у дерева. Горшков объяснил, что на снимке животное находится у меточного дерева. По словам Горшкова, к нему подходят самцы, оставляют «метку», после чего проходящие мимо дерева самки находят самцов по запаху.

«Меточное дерево — это, грубо говоря, таежный Instagram», — шутливо добавил Горшков. «Имеется в виду, что на тигра кто-то подписан в лесу? У нас и в российском Instagram большинство подписаны на бревно», — отметил в ответ Харламов. Однако к комику тут же обратился коллега Павел Воля. «Ты имеешь в виду Хабиба?» — спросил ведущий. Харламов ответил, что имеет в виду певицу Ольгу Бузову. Когда юморист осознал свою ошибку, то опомнился и обратился к пользователям Instagram. «Ребята, умоляю вас. Переподпишитесь, пожалуйста, на Бузову, иначе мне кобзда», — сказал он.

Ранее Харламов записал куплет песни, посвященной рэперу Джигану. По сюжету произведения, музыкант размышляет об удивительных способностях разных животных и сожалеет, что не обладает ими. В конце песни выяснилось, что все эти мысли пришли в голову Джигану.