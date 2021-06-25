Гарик Харламов призвал закрыть российский футбол

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram видео, в котором призвал закрыть российский футбол. Комик записал ролик в образе деда Макарова — одного из постоянных персонажей его скетчей.

«Думаю вот что: давайте закроем ***** [нахрен] футбол вообще. Просто возьмем какой-нибудь огромный ключ и закроем ***** [нахрен] этот спорт, просто вычеркнем его из видов спорта, которые есть у нас в стране», — пошутил Харламов.

По мнению комика, россиянам пора признать, что у них не получается играть в футбол. Он посоветовал брать пример с бразильцев, которые не участвую в соревнованиях по хоккею, потому что не умеют в него играть.

«Обезьяну вот посади за руль и скажи: "Ну, поезжай от Москвы до Питера". Она же ******* [врежется] в первый же столб. Мы же обезьяну не посылаем на "Формулу 1"», — выразил возмущение Харламов в образе деда.

Комик добавил, что российские футболисты проигрывают соперникам по всем параметрам: они хуже в тактике, скорости, мастерстве, распасовке и стандартах. «Даже в силе воли им проигрываем», — добавил он.

«Общий счет за все наши прекрасные игры — 7:2. Просто вот так нагнули нас без смазки и вперед», — высмеял Харламов неудачи российской сборной. Он также назвал игроков хорошими людьми, но подчеркнул, что этого недостаточно для профессионального футболиста.

21 июня сборная России вылетела с чемпионата Европы. Команда разгромно проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф.