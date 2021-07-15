Иммунолог оценил необходимость нового локдауна в России

Иммунолог Жемчугов заявил, что не видит смысла в введении локдауна в России

Ситуация с коронавирусом в России не тяжелая, поэтому в локдауне нет смысла. Его необходимость оценил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью РИА Новости.

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По словам специалиста, локдаун нужно вводить в начале эпидемии. Кроме того, данная мера не сможет ограничить распространение инфекции, так как менее половины населения страны еще не контактировала с вирусом, уточнил Жемчугов.

«Можно тогда затормозить [эпидемию], то есть уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения», — заключил иммунолог.

Ранее глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о нерабочих днях из-за роста числа случаев коронавируса. Политик выступил с инициативой ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней с возможностью его продления еще на неделю и принять меры поддержки экономики и граждан.