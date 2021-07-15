Путина попросили объявить нерабочие дни из-за роста числа случаев COVID-19

Глава партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил президенту Владимиру Путина обращение с просьбой о нерабочих днях из-за роста случаев COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яблока».

Сообщается, что Рыбаков предложил ввести на две недели режим оплачиваемых нерабочих дней с возможностью его продления еще на неделю и принять ряд мер поддержки экономики и граждан.

По мнению политика, вакцинация в стране идет «существенно медленнее, чем в ряде ведущих стран». Он выразил уверенность в том, что частичные ограничения не дают столь быстрого эффекта, как тотальный локдаун.

Также Рыбаков предложил компенсировать работодателям расходы по заработной плате, налоговым и страховым платежам из Фонда национального благосостояния, а сотрудникам, «вынужденным уйти в двухнедельный отпуск, компенсировать за этот период не менее половины средней месячной заработной платы».

Для индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, независимых работников сферы культуры и искусства, а также самозанятых председатель предложил принять отдельные программы помощи, которые помимо расходов по заработной плате, должны покрыть расходы на арендные платежи и частично компенсировать выпадающие доходы.