Малафеев назвал причины провала выигравшего Евро-2020 тренера в «Зените»

Бывший вратарь сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев назвал причины провала выигравшего чемпионат Европы-2020 тренера Роберто Манчини с сине-бело-голубыми. Его слова приводит Sport24.

Малафеев заявил, что Манчини не нашел общий язык с некоторыми российскими игроками и потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам. Он добавил, что причиной точно не могла стать предрасположенность тренера к работе со сборными, так как он стал трехкратным чемпионом Италии с «Интером», чемпионом Англии с «Манчестер Сити», а также обладателем Кубка Турции.

11 июля Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы. В финальном матче, состоявшемся на стадионе «Уэмбли», итальянцы в серии пенальти переиграли англичан. «Скуадра Адзурра» второй раз в своей истории завоевала титул сильнейшей команды континента.

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год, не выиграв с клубом ни одного титула. После этого он возглавил сборную Италии.