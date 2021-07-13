Уткин поддержал критику Дзюбы в адрес тренера-победителя Евро

Журналист Василий Уткин поддержал критику нападающего Артема Дзюбы в адрес наставника сборной Италии Роберто Манчини в бытность тренером петербургского «Зенита». Об этом Уткин написал в своем Telegram-канале.

Уткин отметил, что Дзюба знает Манчини по совместной работе в «Зените». «В процессе этой работы Манчини изгнал из команды парня, который спустя полгода стал ключевым игроком национальной сборной на чемпионате мира», — написал журналист.

По его мнению, в «Зените» Манчини работал как «алчный временщик» и был «скучающим, поддерживающим беседу дерьмом». При этом Уткин обратил внимание на «чудесность» преображения итальянца на посту главного тренера национальной команды.

11 июля Манчини привел сборную Италии к победе на чемпионате Европы. В финальном матче, состоявшемся на стадионе «Уэмбли», итальянцы в серии пенальти переиграли англичан. «Скуадра Адзурра» второй раз в своей истории завоевала титул сильнейшей команды континента. До этого Италия выигрывала Евро в 1968 году.

Манчини возглавлял «Зенит» с 2017 по 2018 год, не выиграв с клубом ни одного титула. После этого он возглавил сборную Италии.