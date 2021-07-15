UFC избавился от российского бойца-ветерана

Российский боец Омари Ахмедов покинул UFC после проигрыша на турнире с Конором Макгрегором

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) рассталось с российским бойцом-ветераном Омари Ахмедовым. Об этом сообщает MMA Fighting.

UFC избавился от 33-летнего россиянина после поражения бойца на турнире 11 июля в Лас-Вегасе. Ахмедов уступил раздельным решением судей в поединке с Брэдом Таваресом. В главном бою вечера столкнулись американец Дастин Порье и ирландец Конор Макгрегор. Последний уступил из-за травмы, полученной в концовке первого раунда.

3 июля сообщалось, что UFC расстался с целой группой спортсменов. В их числе и 36-летний россиянин Александр Яковлев, на счету которого три победы при шести поражениях в рамках организации.

В 15 поединках под эгидой UFC Ахмедов уступил в пяти. До встречи с Таваресом россиянин одержал победу над Томом Бризом. Всего на счету российского бойца 21 победа и шесть поражений. Ахмедов — ветеран UFC, он выступал в организации с 2013 года.