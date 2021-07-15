В российским регионе обнаружили массовое захоронение жертв нацистов

Следователи в Псковской области начали доследственную проверку по факту обнаружения массового захоронения жертв нацистов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Захоронение было обнаружено в деревне Борки Невельского района в результате архивной работы местной учительницы и школьников при содействии очевидцев событий того времени, поделившихся своими воспоминаниями.

Согласно предварительным данным, в земле могут находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в 1941-1943 годах. немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Сейчас на месте раскопок, проводимых поисковиками, проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Ленинградской области были обнаружены останки 80 человек на месте уничтоженного захоронения времен Великой Отечественной войны. Находку обнаружили сотрудники компании во время проведения земельных работ в поселке Тельмана. Однако после этого землекопы не прекратили работу, а продолжили вывозить грунт с непогребенными останками. Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение воинских захоронений, совершенное группой лиц».