Сын продюсера Пригожина заявил о взломе квартиры

Квартиру сына известного российского продюсера Иосифа Пригожина в центре Москвы пытались взломать сотрудники микрокредитной организации с судебными приставами. Адвокат Виталий Бородин, представляющий интересы пострадавшего, сообщил, что к делу подключили полицию, передает РИА Новости.

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Наследник знаменитости Дмитрий Пригожин заявил о том, что стал жертвой взлома 2 июля. Адвокат указывает на то, что в случившемся замешана организация ООО «Константа». В квартиру никто не проник, но ущерб от порчи двери оценивается в 28 тысяч рублей. Пригожин-младший в своем заявлении в полицию просит правоохранительные органы провести проверку, а его защитник посвятил ситуации отдельный пост в Instagram.

«Друзья, мы отстояли рейдерский захват квартиры семьи Иосифа Пригожина! Хочу сообщить, что компания "Константа", которая пытается завладеть чужим имуществом, неоднократно попадала в поле зрения полиции и всегда каким-то образом уходила от ответственности», — рассказал Бородин.

В начале июля Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2021 году планирует взыскать с россиян 482 миллиарда рублей по просроченным кредитам в банках. Ранее ведомство обнародовало данные о том, что около пяти миллионов жителей страны не могут выехать за границу из-за долгов.