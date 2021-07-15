Названы способы борьбы с закладками наркотиков в подъездах жилых домов

Юристы рассказали в интервьюРИА Новости, как бороться с распространением наркотиков в подъездах многоквартирных домов.

По их словам, при обнаружении или даже появлении подозрений о наличии «закладок» в подъезде необходимо обратиться в управляющую компанию дома и в правоохранительные органы. По словам председателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Ильи Прокофьева, они позволят получить доступ к камерам видеонаблюдения и получить прямые доказательства проникновения в помещение злоумышленников.

Чаще всего, по данным члена Ассоциации юристов России Артема Коростелева, наркокурьеры попадают в подъезды под видом сотрудников различных служб, проходят вслед за жильцами или узнают коды домофонов, проникают в чат курьеров компаний по доставке продуктов. В зависимости от того, как злоумышленник проник в здание, нужно искать способы защитить жилье.

«Управляющая компания может организовать смену кодового замка основной двери, удалить надписи-ориентиры по поиску «закладок» и организовать осмотр подозрительных мест, где могут располагаться закладки, с последующим звонком в полицию в случае их выявления», — рассказал Прокофьев.

Признаками распространения «закладок» в подъезде многоквартирного дома могут стать вскрытые почтовые ящики, сломанные электрощитки, рассыпанная земля в цветочных горшках. Наркокурьеры могут оставлять различные кодовые граффити на стене возле двери при входе в подъезд. В случае обнаружения непосредственной «закладки» необходимо сразу же вызвать полицию. Однако, предупреждают юристы, ни в коем случае нельзя трогать неизвестный предмет: это может привести к необоснованному подозрению со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Ранее смертность от передозировки наркотиками рекордно выросла в США. По данным Национального института США по борьбе с наркотиками, за 2020 год от передозировки скончались более 93 тысяч американцев. Это почти на треть больше, чем годом ранее.