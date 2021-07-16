Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил города, которые примут финалы Лиги чемпионов в ближайшие четыре года. Пост доступен в Twitter-аккаунте организации.

Финал сезона-2021/2022 пройдет в России — в Санкт-Петербурге. Решающий матч ЛЧ в 2023 году примет Станмбул. В 2024 году финал пройдет в Лондоне, а в 2025-м — в Мюнхене.

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов финал прошел в Порту на стадионе «Драган». Обладателем трофея стал лондонский «Челси».

Санкт-Петербург впервые в истории примет финал ЛЧ. Впервые российский финал Лиги чемпионов прошел в Москве в 2008 году на стадионе «Лужники». В решающем матче «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Челси» в серии пенальти.