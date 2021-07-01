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УЕФА обвинили в причастности к росту больных на фоне Евро-2020

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Фото: Globallookpress.com

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в причастности к росту больных COVID-19 на фоне Евро-2020. Дипломата цитирует Reuters.

Зеехофер назвал УЕФА совершенно безответственной организацией и предположил, что ее представители слишком меркантильны, чтобы задумываться о здоровье людей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что наблюдавшееся на протяжении 10 недель в Европе снижение новых случаев коронавируса скоро завершится. Если фанаты не будут бдительны, начнется новая волна коронавирусной инфекции. В комментарии Reuters представители УЕФА ответили, что Евро-2020 полностью согласован, власти принимающих стран сами принимают решения о проведении матчей и допуске или недопуске болельщиков.

В Европейском центре профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что сейчас континент столкнулся с новой проблемой: иммунизации сильно отличаются от страны к стране. Например, в Бельгии первую дозу препарата получил по меньшей мере 61 процент населения, а в Болгарии — лишь 14 процентов. Это может привести к росту заболеваемости.

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