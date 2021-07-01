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В ВОЗ заявили о росте случаев заболевания COVID-19 в Европе из-за Евро-2020

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Фото: Carl Recine / Reuters

Толпы людей, собирающиеся на стадионах, а также в пабах и барах в городах-организаторах Евро-2020 приводят к росту случаев инфицирования коронавирусом в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В организации отметили, что наблюдавшееся на протяжении 10 недель в Европе снижение новых случаев скоро завершится и за ней последует новая волна, если фанаты и другие люди не будут бдительны. В ВОЗ подчеркнули, что на прошлой неделе число новых случаев подскочило на 10 процентов.

Старший офицер организации по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд подчеркнула, что нужно учитывать не только безопасность обстановки на самих стадионах, но и транспортную ситуацию.

«Нам следует смотреть не только на стадионы, но и на то, как люди туда добираются: путешествуют ли они в колоннах из переполненных автобусов? И когда покидают стадионы, заходят ли они в переполненные бары и пабы, чтобы посмотреть матчи?» — отметила она, подчеркнув, что именно такие незначительные продолжающиеся действия провоцируют рост инфицирования.

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