Народный артист РСФСР Михаил Боярский лишил российских футболистов европейского будущего. Его слова приводит Sport24.

Боярский посчитал, что футболисты сборной России закрыли себе путь в сильнейшие европейские лиги своим выступлением на Евро-2020. «Зачем европейским клубам сознательно покупать себе якорь? Еще и за такую высокую стоимость. У игроков мастерства кот наплакал. Вряд ли кто-то посмотрит в сторону российского рынка», — заявил он.

Перед началом Евро Боярский пообещал съесть свою шляпу в случае победы сборной России на турнире. Актер заявлял, что с опаской ждет первого матча россиян на турнире, поскольку Бельгия — одна из сильнейших команд мира.

21 июня сборная России вылетела с Евро после группового этапа. Команда разгромно проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф.