РФС предложили пригласить бывшего тренера «Спартака» руководить сборной

Владелец столичного «Спартака» Леонид Федун предложил Российскому футбольному союзу (РФС) кандидатуру немецкого тренера Доменико Тедеско на пост наставника национальной команды. Об этом сообщает РИА Новости.

Федун озвучил свое предложение представителям исполнительного комитета РФС. «Считаю, что это хороший вариант для сборной. Но какое решение в итоге примет исполком — не знаю», — заявил функционер в беседе с журналистами. Он также подчеркнул, что не имеет права разглашать фамилий других кандидатов на пост.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной страны после неудачи российских футболистов на чемпионате Европы. СМИ сообщали, что РФС рассматривает приглашение иностранного специалиста.

Тедеско покинул «Спартак» по окончании сезона-2020/2021. Под его руководством команда заняла второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). До работы в России Тедеско возглавлял немецкий «Шальке 04», с которым ему также удавалось стать вице-чемпионом.