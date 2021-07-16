Венгрия введет обязательную вакцинацию от коронавируса для врачей

Венгрия введет обязательную вакцинацию от коронавируса для всех врачей и медицинских работников. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Его слова передает Reuters.

Он отметил, что жителям страны также предложат сделать третью дозу вакцины от COVID-19. Такая возможность появится в Венгрии с 1 августа. Уточняется, что третью прививку можно будет сделать через четыре месяца после второй фазы вакцинации.

12 июля стало известно, что во Франции также ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и всех сотрудников больниц. Президент страны Эммануэль Макрон при этом отметил, что в текущей эпидемиологической ситуации стоит задуматься об обязательной вакцинации для всех граждан страны, однако он предпочитает доверять соотечественникам.

В феврале Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила вакцинацию населения российским препаратом от коронавируса «Спутник V», несмотря на отсутствие официального одобрения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA).