Замглавы Южного управления таможни задержан по делу о хищении 85 миллионов

Замглавы Южного управления ФТС Александр Скрипкин задержан по делу о хищении 85 миллионов

Замглавы Южного таможенного управления Александр Скрипкин задержан по подозрению в хищении 85 миллионов рублей при исполнении госконтракта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета России.

«По подозрению в хищении бюджетных средств в размере порядка 85 миллионов рублей при реализации государственного контракта на закупку административного здания задержаны заместитель начальника Южного таможенного управления и учредитель коммерческой организации», — сообщили в СК.

Источник в правоохранительных органах отметил, что следствие будет просить об аресте Скрипкина.

По данным следствия, в 2018 году должностные лица Южного таможенного управления при проведении электронного аукциона завысили начальную цену контакта на приобретение здания. Это дало преимущества предпринимателю, который также стал фигурантом дела. С ним заключили госконтракт на общую сумму свыше 253 миллионов рублей, однако в итоге выяснилось, что стоимость приобретенного имущества завышена на сумму порядка 85 миллионов рублей.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ране Федеральная таможенная служба (ФТС) вскрыла незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти. По версии следствия, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска нефть, указав, что направляется в итальянский порт Аугуста. Однако, выйдя с территории России, он отправился в украинский порт Южный, где и выгрузил контрабанду стоимостью два миллиарда рублей.

В июне Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила административное дело против российского подразделения IKEA. В ведомстве считают, что с 2017 по 2020 годы компания занижала суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставляла неверные оценки стоимости.

