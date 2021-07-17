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Доказательства США по делу сбитого в Донбассе «Боинга» назвали блефом

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Фото: Александр Ермоченко / globallookpress.com
Голландский эксперт назвал блефом доказательства США по делу сбитого в Донбассе Боинга

Позиция США в расследовании дела о катастрофе малайзийского Boeing 777 над Донбассом отражает политический курс Вашингтона на оттеснение России и укрепление своих позиций на Украине. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» голландский политолог, автор книги о катастрофе «Крушение самолета MH17:Украина и новая холодная война» Кейс ван дер Пейл.

Эксперт назвал блефом информацию Вашингтона о наличии спутникового снимка, на котором запечатлен момент пуска ракеты по лайнеру. Он подчеркнул, что для обнародования разведданных такого уровня требуется долгая процедура сбора, оценки и передачи через военные инстанции.

«Государственный аппарат — это не один человек, это рыхлая коллекция отдельных офисов, которые работают медленно», — заключил Пейл. По его словам, в ситуации с обнаружением доказательств по делу сбитого в Донбассе «Боинга» действовала «пропагандистская машина», в работе которой Вашингтон можно считать чемпионом.

Политолог заявил, что исход процесса по делу о крушении малайзийского самолета предрешен заранее. По его мнению, несмотря на серьезные нарушения в ходе технического и уголовного расследования, судьи сделают все возможное для вынесения обвинительного приговора против подозреваемых и привлечения Москвы к ответственности.

С 2020 года суд в Нидерландах пытался получить от американской стороны фотографии, которые якобы подтверждают пуск ракеты из зенитного комплекса «Бук» недалеко от места катастрофы в день крушения рейса MH17. Последний раз об этом просили весной 2021-го, США снова ответили отказом. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Вашингтон в утаивании фактов, которые имеют отношение к крушению лайнера.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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