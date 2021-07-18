Пушков назвал вызов украинцами Шойгу на следствие «имитацией некой политики»

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал в своем Telegram-канале на информацию о вызове Службой безопасности Украины (СБУ) министра обороны России Сергея Шойгу в Мариуполь для следственных действий.

Пушков высказал мнение, что «в Киеве живут в собственной виртуальной реальности», требуя от Шойгу прибыть в Мариуполь 20 июля на следственные действия, «словно не отдавая себе отчет в фарсовом и даже комичном характере такого вызова».

«Словом, занимаются бурной имитацией некой политики при ее полном отсутствии», — добавил сенатор.

Ранее 18 июля стало известно, что СБУ якобы вызвала главу российского оборонного ведомства, чтобы вручить ему письменное подозрение по части 3 статьи 27 и части 5 статьи 260 Уголовного кодекса («Создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей») и провести следственные действия. Кроме Шойгу вызов был адресован и бизнесмену Константину Малофееву.

