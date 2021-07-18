В Израиле нашли способ выявить не убирающих за собаками хозяев

В Тель-Авиве будут выявлять не убирающих за собаками хозяев при помощи ДНК питомца

Власти Тель-Авива нашли способ выявить хозяев, которые не убирают фекалии за своими питомцами на улицах. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета, передает РИА Новости.

Чтобы продлить лицензию на владение животным, все жители города будут обязаны сдать ДНК питомца. По нему будут выяснять, кому принадлежит справивший нужду на улице пес. Оплатить расходы на тест, а также штраф, который придет по почте, должны будут владельцы.

Тель-Авив считается одним из городов мира, где наибольшее число людей владеют собаками, примерно каждый 11-й имеет четвероногого друга. Там созданы специальные парки для выгула, выдаются бесплатные пакеты для уборки. Однако ежемесячно скапливается порядка 500 килограмм собачьих фекалий, не утилизированных хозяевами.

Ранее в Греции сотни собак и их владельцев вышли на акцию протеста против принудительной стерилизации. Протестующие заявили, что любительское разведение питомцев — это «основа любви к собакам». Некоторые из собравшихся у здания греческого парламента также были охотниками и выступали против введенного из-за пандемии запрета на охоту.

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