Журналистка вспомнила хамство футболистов сборной России после бронзы на Евро

Журналистка и ведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова вспомнила хамство со стороны футболистов сборной России в 2008 году. Ее слова приводит Sport24.

Девушка рассказала, что встречала игроков национальной команды после успешного выступления на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда сборная пробилась в полуфинал и завоевала бронзовые медали.

По словам Тартаковой, игроки сборной в грубой форме отказывались общаться с представителями прессы. «Они были в совершенно неадекватном состоянии, общались с нами по-хамски», — заявила она. «Он сказал прямо так: иди на *** », — заявила Тартакова, говоря о поведении Игоря Денисова.

На Евро-2008 россияне играли под руководством нидерландского специалиста Гуса Хиддинка. Отечественная сборная вышла из группы и переиграла команду Нидерландов в четвертьфинале. За успешными выступлениями последовали приглашения российских игроков в европейские клубы. В частности, Андрей Аршавин продолжил карьеру в лондонском «Арсенале», Динияр Билялетдинов отправился в «Эвертон».