Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев заявил о желании жить в Европе после завершения карьеры. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Все-таки я тут вырос. Мне тут комфортно», — рассказал футболист. Он добавил, что не считает жизнь в России плохой, однако он привык к испанским условиям. Также Черышев вспомнил, что в начале карьеры не знал гимн России, однако затем заставил себя его выучить.

6 июля стало известно, что «Валенсия» намерена расстаться с Черышевым на фоне сложной финансовой ситуации. Претендентом на хавбека является испанский «Хетафе».

Transfermarkt оценивает Черышева в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с «Валенсией» истекает летом 2022 года.

Черышев известен по выступлениям за «Вильярреал» и мадридский «Реал». Россиянин — воспитанник испанского футбола.