Назван новый претендент на Черышева

Полузащитник сборной России и «Валенсии» Денис Черышев может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщает AS.

На фоне сложной финансовой ситуации «Валенсия» готова расстаться с рядом футболистов. В частности, клуб может покинуть и 30-летний россиянин. Претендентом на хавбека является «Хетафе». Минувший сезон в чемпионате Испании команда завершила на 15-м месте.

Transfermarkt оценивает Черышева в 3,5 миллиона евро. Контракт игрока с «Валенсией» истекает летом 2022 года.

В сезоне-2020/2021 Черышев провел 21 матч в чемпионате Испании. Россиянин не отметился забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

Черышев известен по выступлениям за «Вильярреал» и мадридский «Реал». Россиянин — воспитанник испанского футбола.