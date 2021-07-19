Россиянин вытолкнул бывшую девушку из окна многоэтажки и покончил с собой

В Москве мужчина вытолкнул бывшую девушку из окна 15-го этажа и покончил с собой

В Москве россиянин вытолкнул из окна 15-го этажа многоэтажного дома в Москве свою бывшую девушку, после чего покончил собой. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова рассказала, что по предварительной версия следствия, мужчина приехал к бывшей девушке, чтобы забрать свои вещи. Во время встречи они поссорились, что слышали свидетели.

На фоне внезапно появившихся «личных неприязненных отношений» россиянин толкнул девушку с высоты 15-го этажа. «После совершения преступления, спустя непродолжительное время, мужчина покончил жизнь самоубийством», — заключила она.

Иванова добавила, что на месте происшествия работают следователи, которые устанавливаются обстоятельства инцидента. Очевидцев и свидетелей случившегося опрашивают. Мужчине назначат психолого-психиатрическая экспертизу посмертно. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Ранее вытолкнувший молодую жену из окна российский полицейский получил 14 лет лишения свободы. Он также должен выплатить двум сестрам погибшей по 800 тысяч рублей компенсации морального вреда.