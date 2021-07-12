В Москве пациент с коронавирусом выпал из окна больницы

В московской больнице пациент с коронавирусом выпал из окна и погиб. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в госпитале на юго-востоке столицы в 8:40 утра. По словам собеседника агентства, мужчина погиб от полученных травм. На месте происшествия работает полиция, которая уточняет причины случившегося.

Как пишет РЕН ТВ, погибшему было 58 лет. Его тело обнаружил охранник.

Ранее в Волгограде пациент выпал из окна третьего этажа «коронавирусной» больницы. Мужчине, который находился в лечебном учреждении с COVID-19, оказал помощь дежурный хирург. После падения пациент получил перелом таза, бедра и обоих лучезапястных суставов. В реанимации пациент скончался.

