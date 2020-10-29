Выпавший из окна больницы россиянин с коронавирусом скончался

Пациент с коронавирусом, выпавший из окна третьего этажа больницы в Волгограде, скончался от травм несовместимых с жизнью. Об этом сообщает v1.ru.

Мужчина, по информации издания, умер в реанимации больницы №15. У больного при поступлении зафиксировали тяжелую черепно-мозговую травму, перелом таза, бедра и обоих лучезапястных суставов. Незадолго до происшествия пациент находился в подавленном состоянии из-за бед в семье.

Ранее стало известно об инциденте с больным COVID-19, который покинул «грязную зону» и выпал из окна третьего этажа больницы. Помощь пострадавшему оказал дежурный хирург. После происшествия организовали проверку.

В сентябре двое пациентов также выпали из окна «коронавирусной» больницы в Киеве. Медики отказались комментировать инцидент без официального обращения к администрации лечебного учреждения.