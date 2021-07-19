Голикова рассказала о готовности «санитарного щита» России

Проект «санитарного щита», позволяющий разрабатывать тест-системы за 4 дня, а вакцины — за 4 месяца, готов в России. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

«Еще один урок пандемии — необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности страны. Без этого невозможно сохранение населения и устойчивое социально-экономическое развитие.(...) Мы разработали проект "санитарный щит"», — заявила Голикова и добавила, что результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекцией в страну и возникновения пандемии.

Ранее вице-пример объявила, что в России с 2022 года планируется создать новую систему медицинской реабилитации. Уже к 2024 году около 75 процентов центров реабилитации будут оснащены современным оборудованием. При этом охват граждан будет увеличен в два раза.