Голикова заявила о создании новой системы медицинской реабилитации в России

В России планируется создать с 2022 года новую систему медицинской реабилитации. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«С 2022 года начнется полномерное развитие инфраструктуры, к 2024 году будут дооснащены современным оборудованием около 75 процентов всех отделений центров реабилитации», — уточнила она.

По ее словам, охват граждан медицинской реабилитацией будет увеличен более чем в два раза.

Ранее стало известно, что в России начнется разработка программы медицинской реабилитации на ближайшие пять лет. Такое распоряжение дал правительству президент Владимир Путин. Финансирование программы будет вестись из федерального бюджета. На разработку и реализацию медицинской реабилитации выделят 100 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов рублей придется на период с 2021 по 2024 год.