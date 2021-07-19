Жители Кипра устроили беспорядки из-за новых коронавирусных мер

Жители Кипра устроили беспорядки против новых коронавирусных мер у здания местного телеканала «Сигма ТВ». Акция протеста закончились в ночь на понедельник. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на «Сигма ТВ».

В акции у здания телеканала приняли участие около 2,5 тысячи участников. Они поджигали припаркованные поблизости автомобили и били витрины. В фойе первого этажа протестанты крушили мебель.

Никто из сотрудников телеканала не пострадал.

На место происшествия прибыла полиция.

С начала пандемии коронавируса на Кипре выявлено более 91 тысяч случаев заражения, 384 пациента скончались, более 74 тысяч человек переболели и выздоровели.

Ранее сообщалось, что Кипр вошел в топ-5 наиболее популярных туристических направлений у россиян.