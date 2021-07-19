В Москве опечатали квартиры сына Кобзона

Следователи опечатали квартиры в центре Москвы, строительство которых инициировал сын покойного певца Иосифа Кобзона Андрей. Перепланировка повлияла на конструкцию жилого дома, сообщает Telegram-канал Mash.

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Кобзон начал строительство в 2009 году в доме работников НКВД на Смоленской площади. Здание считается объектом культурного наследия. Мужчина занял мансарду и установил новое перекрытие между этажами, а также поднял несущую стену и изменил угол наклона крыши. В итоге из помещения площадью более 600 квадратных метров получились две квартиры.

Перепланировка стал причиной проблем с домом, в котором начали трескаться стены. Жильцы пожаловались, что теперь не могут пользоваться вентиляцией и провести капремонт. Они вернули часть мансарды через суд, однако разбирательства продолжились. Вскоре следственный комитет начал проверку и опечатал квартиры.

В апреле 2021 года столичная мэрия захотела отобрать квартиру у российского режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Поводом для разбирательств стала перепланировка, в рамках которой режиссер занял мансарду в доходном доме Мазинга, примыкавшую к его квартире. Из-за работ в стенах здания появились трещины.