Франция выдала России обвиняемого в хищении более двух миллионов долларов

Франция выдала России Ярослава Иванцова, обвиняемого в хищении более двух миллионов долларов у инвесторов. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, россиянин и его сообщник были руководителями компании, которая занималась разработкой программного обеспечения для операций на рынке ценных бумаг и валют. В 2014 году злоумышленники убедили инвесторов поучаствовать в сделке на миллионы долларов. Потерпевшие передали обвиняемым в общей сложности 2,7 миллиона долларов и 293 тысячи евро. Полученные суммы мошенники похитили.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Иванцов скрылся за границей, его объявили в международный розыск.

В августе 2018 года обвиняемого задержали во Франции.