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Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил вице-премьеров кураторами федеральных округов

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 19 июля.

Так, вице-премьер, руководитель аппарата правительства, Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, вице-премьер Виктория Абрамченко — Сибирский, вице-премьер Татьяна Голикова — Северо-Западный, Уральский закреплен за Юрием Борисовым, Южный — за Маратом Хуснуллиным, Приволжский — за Дмитрием Чернышенко, Северо-Кавказский будет контролировать Александр Новак.

Новые полномочия вице-премьеров ранее анонсировало РБК. По данным издания, вице-премьеры будут отвечать, в частности, за разработку и реализацию инвестиционных и национальных проектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории, решать вопросы предоставления регионам финансовой помощи.

Об изменении подхода к работе с территориями сообщил во время прямой линии 30 июня президент Владимир Путин.

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