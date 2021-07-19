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В Кремле раскрыли цель назначения вице-премьеров кураторами федеральных округов

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Вице-премьеры будут курировать федеральные округа с точки зрения экономики, заявил Песков

Вице-премьеры будут курировать федеральные округа с точки зрения экономики, они не будут подменять функции полпредов президента. Цель назначения раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 19 июля.

«Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов», — сказал он.

Песков уточнил, что премьер-министр Михаил Мишустин заранее уведомил президента Владимира Путина о планах по кураторству регионов вице-премьерами.

Ранее в понедельник Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Так, вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Виктория Абрамченко — Сибирский, Татьяна Голикова — Северо-Западный, Уральский закреплен за Юрием Борисовым, Южный — за Маратом Хуснуллиным, Приволжский — за Дмитрием Чернышенко, Северо-Кавказский будет контролировать Александр Новак.

Они будут следить за эффективностью расходования бюджетов, также в их зоне ответственности — рост инвестиционной привлекательности территорий, вопросы поддержки малого и среднего бизнеса.

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