В Госдуме отреагировали на предсказание о тяжелых временах на Украине

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на предсказание депутата Верховной Рады Ренатом Кузьминым о тяжелых временах на Украине. Было бы наивно полагать, что украинские власти вернутся к здравому смыслу, заявил политик «Ленте.ру».

Кузьмин на странице в Facebook предсказал Украине тяжелые времена из-за отсутствия правильной, по его мнению, реакции Киева на статью президента России Владимира Путина о единстве русского и украинского народов.

Парламентарий отметил три основных аспекта, о которых говорил российский лидер и которые власти оставили без внимания. Во-первых, Путин писал, что годы создания Украины в ее нынешних границах — с 1917 по 1954, когда стране «нарезали» территории, ранее ей не принадлежавшие и оставшиеся за ней после выхода из СССР: Крым, Херсонская область, Донбасс, Николаев, Одесса.

Во-вторых, Кузьмин выделил заявление о превращении Украины в проект «анти-Россия» после государственного переворота в 2014 году, который спровоцировал ущемление прав населения, придерживающегося общих для двух народов культурных, языковых и религиозных ценностей. Третье — это слова Путина о недопущении насильственной «украинизации» русскоговорящего населения, которая может привести к утрате государственности.

«Именно на эти три основных правовых аспекта должны были обратить внимание украинские власти, политические эксперты и юридические консультанты-международники. Похоже, ни украинский МИД, ни офис президента, ни СНБО так ничего и не поняли. Похоже, нас ждут тяжелые времена», — заключил депутат Рады.

Госдума: Статья Путина была обращена к братскому украинскому народу

Леонид Слуцкий в беседе с «Лентой.ру» отметил, что нынешние украинские власти — активные участники проекта «анти-Россия».

«Было бы наивно полагать, что они моментально выбросят свои "печеньки", полученные от Запада за разрыв вековых связей, и вернутся к здравому смыслу. Статья Путина была обращена больше к братскому украинскому народу, которому рано или поздно надоест выполнять роль пешек в геополитической игре Запада и том же его проекте "анти-Россия"», — заметил Слуцкий.

Он выразил уверенность в том, что это обязательно произойдет. По его убеждению, придет время и Россия с Украиной снова будут вместе как братские государства и единый народ.

Текст статьи Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» опубликовали на сайте Кремля 12 июля на двух языках — русском и украинском. Президент подчеркнул, что в основе документа лежат не засекреченные документы, а факты из открытых источников.