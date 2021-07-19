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Солдат рассказал о расправах над советскими срочниками в Чехословакии

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Фото: В. Киселев / РИА Новости
Солдат рассказал, как учиняли расправу над советскими срочниками в Чехословакии

Над солдатами-срочниками, которые служили в Чехословакии до вывода советских войск из Европы, местные учиняли расправы, рассказал в интервью «Ленте.ру» рядовой Алексей Баландин, который проходил там службу в 1988-1990 годах.

«Помню, нам запрещали выходить из части без сопровождения офицеров. Раньше это можно было делать. Слышал, что солдаты уходили в самоволку, и потом их тела находили в лесу. На груди им выцарапывали гвоздем силуэт звезды. Такие случаи были, и нас строго-настрого предупреждали никуда не бегать», — утверждает Баландин.

Он рассказал, что во время редких выходов в город он видел листовки с антисоветскими карикатурами и лозунгами «Русские, убирайтесь!».

Осенью 1989-го СССР объявил, что отказывается от вмешательства в военные дела стран Организации Варшавского договора (ОВД) и начал выводить войска из Европы. Эта операция растянулась на годы. Чехословакию солдаты и офицеры начали покидать в начале 1990 года.

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