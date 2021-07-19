Яровая объяснила пользу от кураторства федеральных округов вице-премьерами

Кураторство над федеральными округами со стороны вице-премьеров направлено на совместное решение проблем регионов и повышение ответственности правительства. Пользу от новой схемы управления регионами назвала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

«Это решение в логике прямой и общей ответственности за повышение качества жизни всех граждан и единства возможностей для всех регионов», — сказала она.

По ее мнению, новая схема позволит достичь качественных результатов в решении региональных вопросов.

Ранее в понедельник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вице-премьеры сосредоточиться на экономической повестке, их деятельность не будет дублировать работу полпредов.

Также в понедельник Мишустин объявил о назначении вице-премьеров кураторами федеральных округов. Так, вице-премьер Дмитрий Григоренко будет курировать Центральный федеральный округ, Виктория Абрамченко — Сибирский, Татьяна Голикова — Северо-Западный, Уральский закреплен за Юрием Борисовым, Южный — за Маратом Хуснуллиным, Приволжский — за Дмитрием Чернышенко, Северо-Кавказский будет контролировать Александр Новак.

Среди прочего они будут следить за эффективностью расходования бюджетов, также в их зоне ответственности — рост инвестиционной привлекательности территорий.