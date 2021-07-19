Бывшая жена Кержакова рассказала о пережитом насилии

Российская телеведущая и блогер, бывшая супруга экс-футболиста «Зенита», а сейчас главного тренера «Нижнего Новгорода» Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала о пережитом в прошлом насилии. Женщина призналась в этом, отвечая на вопросы поклонников в своем Instagram.

Общаясь с подписчиками, бывшая жена Кержакова задала им вопрос от «человека, которого изнасиловали». Тюльпанова поинтересовалась у поклонников, способна ли такая личность в дальнейшем выстраивать адекватные отношения.

Один из подписчиков женщины решил уточнить, действительно ли ее изнасиловали. «Да. Это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно», — ответила Тюльпанова.

Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году и развелись в апреле 2019-го года. В браке у пары родился сын Артемий, который по решению Петроградского районного суда живет с матерью.

Ранее Тюльпанова рассказала о недавней встрече с бывшим возлюбленным Евгением Чуприным, во время которой мужчина избил ее. Он якобы заставлял женщину признаться ему в любви и пообещать выйти за него замуж.