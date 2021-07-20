Стали известны итоги года работы Дегтярева на посту главы Хабаровского края

За год работы на посту временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выполнил свои обещания, а также разработал программу развития региона. Такие итоги подвела «Газета.ру».

Так, глава края разработал новый закон, который позволит снизить транспортный налог в регионе и будет выгоден для 96 процентов автовладельцев. Кроме того, при формировании своей команды Дегтярев сделал ставку на местные кадры. Он также инициировал формирование Народного совета, в состав которого вошли представители всех районов и муниципалитетов Хабаровского края.

Член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты РФ Андрей Белоглазов отметил, что с приходом Дегтярева стал решаться вопрос расселения ветхого аварийного жилья в Хабаровске. «Это бараки, которые никто не мог расселить, ни один представитель власти вне зависимости от какой-то политической принадлежности. Вчера первый барак на проспекте 60-летия Октября стали сносить, и людей будут расселять в новое жилье», — рассказал он.

Отмечается, что за первое полугодие 2021 года в крае было введено в строй 122,6 тысячи квадратных метров жилья — в 2,7 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Кроме того, врио губернатора договорился с Фондом защиты прав обманутых дольщиков о выделении денег на решение этой проблемы в краевом центре.

Один долгостроев — ЖСК «Утес» — был завершен. Стало известно, что на это из Фонда выделили 85,9 миллиона рублей и свыше 16 миллионов выделили из регионального бюджета. Кроме того, более 30 дольщиков других жилищных комплексов получили компенсацию, 53 человека в настоящее время ожидают ее. К 2025 году в крае планируется возвести 1 миллион квадратных метров жилья.