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Песков рассказал о мнении Путина о работе Дегтярева во главе Хабаровского края

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин положительно оценивает работу Михаила Дегтярева во главе Хабаровского края, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 20 июля.

«Путин прекрасно знает, кого он назначил», — сказал он.

Глава государства пока не собирается в Хабаровск, чтобы ознакомиться с работой Дегтярева, уточнил Песков.

40-летний Дегтярев был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края указом президента Владимира Путина 20 июля 2020 года. Его предшественник Сергей Фургал был уволен в связи с утратой доверия, ему инкриминируется две статьи об убийстве.

В связи с этим в регионе в единый день голосования в сентябре пройдут досрочные выборы губернатора.

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