Глава российского региона второй раз за год привился от COVID-19

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, что второй раз за год привился от COVID-19. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дегтярев рассказал, что впервые вакцинировался препаратом «Гам-Ковид-Вак» в июле и августе 2020 года. Спустя 11 месяцев количество антител в крови значительно уменьшилось, поэтому он «решил не рисковать ни своим здоровьем, ни здоровьем людей, с которыми работаю и с которыми встречаюсь каждый день».

Глава российского региона добавил, что сейчас в Хабаровском крае делали обе прививки от коронавируса более 110 тысяч человек, еще 28,5 тысячи человек получили первый компонент вакцины. Каждый день медицинские работники края прививают от полутора до двух тысяч человек. «В поликлиниках прививают по записи на два-три дня вперед», — подчеркнул Дегтярев.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин в третий раз привился от COVID-19. Никитин подчеркнул, что снова прошел вакцинацию от коронавируса, чтобы поддерживать высокий уровень антител. «Берегите свое здоровье, сегодня это важно как никогда», — призвал граждан глава Новгородской области.