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Губернатор российского региона в третий раз привился от COVID-19

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Андрей Никитин
Андрей Никитин
Фото: сайт правительства Новгородской области

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в третий раз привился от COVID-19, рассказал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Никитин подчеркнул, что снова прошел вакцинацию от коронавируса, чтобы поддерживать высокий уровень антител. Третью прививку он согласовал с врачом: после первых двух уже прошло более полугода, подчеркнул губернатор. Никитин добавил, что высокий уровень антител помогает защититься от новых штаммов коронавируса.

«Берегите свое здоровье, сегодня это важно как никогда», — призвал граждан глава Новгородской области. Согласно данным администрации региона, полный цикл вакцинации прошли более 63,57 тысячи жителей российского региона.

Ревакцинироваться от коронавируса советовала вице-премьер страны Татьяна Голикова. По ее мнению, «важно принять это решение» через полгода после прививки.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с супругой привился от коронавируса и процитировал Высоцкого. Процедура прошла «быстро, бесплатно, удобно», подчеркнул он. Кожемяко напомнил, что только прививка помогает организму избежать сложного течения коронавируса.

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