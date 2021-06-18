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Губернатора Калужской области госпитализировали с COVID-19

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Фото: @vladislavshapsha / Instagram

Губернатора Калужской области Владислава Шапшу госпитализировали с COVID-19. Об этом глава региона сам сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение», — рассказал губернатор. По его словам, у него «нормальное» состояние, болезнь протекает в легкой форме благодаря сделанной прививке. Шапша добавил, что вакцинировались против коронавируса также все его близкие.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса, и попросил организовать пункт вакцинации прямо в здании после заседания законодательного собрания.

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