Губернатора Калужской области госпитализировали с COVID-19

Губернатора Калужской области Владислава Шапшу госпитализировали с COVID-19. Об этом глава региона сам сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

«Нахожусь в Калуге в больнице, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение», — рассказал губернатор. По его словам, у него «нормальное» состояние, болезнь протекает в легкой форме благодаря сделанной прививке. Шапша добавил, что вакцинировались против коронавируса также все его близкие.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса, и попросил организовать пункт вакцинации прямо в здании после заседания законодательного собрания.