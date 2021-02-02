Названы привившиеся от коронавируса российские губернаторы

Прививки от коронавируса сделали треть губернаторов российских регионов, еще около 20 человек планируют пройти вакцинацию в ближайшее время. Их имена назвал ТАСС.

В частности, вакцину получили сделали губернатор Красноярского края Александр Усс, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Помимо них, вакцинацию прошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьев. Также в Центральном федеральном округе прививки сделали еще шестеро губернаторов, пятеро — на Дальнем Востоке, в Поволжье и Северо-Западном федеральном округе — по четыре губернатора, на Урале — двое. Всего 26 человек.

Некоторые делали прививку на стадии испытаний препарата, например, глава Калининградской области Антон Алиханов и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, а также Глеб Никитин от Нижегородской области, Радий Хабиров Башкирии. Агентство отмечает, что в числе первых прививку сделал глава Коми Владимир Уйба.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов планирует участвовать в третьей стадии испытаний вакцины «Ковивак». Поучаствовать в вакцинации планируют также глава Севастополя Михаил Развожаев, мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ростовской области Василий Голубев и еще 19 человек.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделали и другие чиновники. В частности, вакцинацию прошли зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, вице-премьер Марат Хуснуллин и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин пока не сделал прививку, но собирается. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, российский лидер ждал завершения всех формальностей.