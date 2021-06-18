Губернатор Подмосковья вакцинировался третий раз

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что прошел вакцинацию от коронавируса третий раз. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает RTVI.

«Я ставил прививку в ноябре, и недавно поставил на днях третью вакцину», — сказал он.

Глава региона отметил, что необходимо следить за поддержанием высокого уровня антител, поскольку это поможет организму справиться с индийским штаммом COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье наряду с Москвой и еще несколькими российскими регионами ввели обязательную вакцинацию для определенной категории населения, прежде всего работников сферы услуг. Власти региона объяснили это необходимостью избежать новых ограничений.