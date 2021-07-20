У рэпера Гнойного сгорела квартира в Петербурге

Российский рэпер Гнойный (Вячеслав Машнов, известный также под псевдонимами Слава КПСС, Соня Мармеладова, Бутер Бродский, Воровская Лапа и Валентин Дядька) сообщил о пожаре в своей квартире в Санкт-Петербурге. Фотографиями и видео музыкант поделился на своих страницах в соцсетях, в том числе в Twitter.

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Артист показал обгоревшие стены жилья, обратившись к подписчикам с вопросом: «Кто ща тоже ходит по пепелищу своей квартиры в желтых кроксах?». Издание 78.ru выяснило, что возгорание в доме рэпера произошло днем 19 июля. Согласно информации управления МЧС по Санкт-Петербургу, на которую ссылаются журналисты, ликвидация пожара заняла у спасателей около часа. В двухкомнатной квартире обгорели обои и мебель на площади трех квадратных метров.

В начале февраля участника рэп-баттлов задержали в Петербурге за «мелкое хулиганство» после того, как он выкрикивал: «Лизай, а не кусай! Клитор — нежная штучка» во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального (учредитель ФБК — фонд включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и признан экстремистской организацией). В мае Гнойный сообщил о своем намерении пойти на выборы в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива», которая занимается экологическими инициативами в России. Позже рэпер передумал баллотироваться в депутаты.